Sağlık Turizminde Yeni Düzenlemeler - Son Dakika
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Sağlık Turizminde Yeni Düzenlemeler

Sağlık Bakanlığı, sağlık turizmi yönetmeliği ile kaliteyi artırmayı hedefliyor.

29.04.2025 11:09
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Sağlık Bakanlığından, sağlık turizmi sektöründe önemli değişiklikler içeren ve 26 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan "Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik"e ilişkin, "Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) olarak, bu düzenlemeleri sektörümüzün kalite, güvenlik ve sürdürülebilirlik ekseninde büyümesi için kritik bir adım olarak değerlendiriyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bakanlıktan, yönetmelikle getirilen başlıca yeniliklere ilişkin açıklama yapıldı.

Yönetmelikle, sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren tüm sağlık tesisleri ve aracı kuruluşların Health Türkiye portalıyla entegre çalışmasının zorunlu hale getirildiği hatırlatılan açıklamada, sağlık turizmi kapsamında ameliyathane ortamında gerçekleştirilecek cerrahi işlemler için komplikasyon sigortası yaptırılmasının mecburi hale geldiği belirtildi.

USHAŞ'ın, sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren sağlık tesisleri ve aracı kuruluşları uluslararası platformlarda aktif olarak destekleyeceği bildirilen açıklamada, sağlık tesisleri ve aracı kuruluşların, sağlık turizminde hizmet kalitesini artırmak amacıyla sunulan hizmetlerin takibini yapacak sorumlu personel belirleyeceği aktarıldı.

Sağlık turizmi alanında faaliyet gösterecek aracı kuruluşlara yetki belgesinin, ilgili kanun hükmü uyarınca USHAŞ tarafından verileceği anımsatılan açıklamada, aracı kuruluşların sunduğu hizmetlerin USHAŞ tarafından düzenli izlenip raporlanacağına, ayrıca yetki belgesinin devredilemeyeceğine işaret edildi.

Uzaktan sağlık hizmetlerinde yeni dönem

Açıklamada, "Sağlık tesislerine, sağlık turistlerine de uzaktan sağlık hizmetlerini ilgili mevzuat çerçevesinde sunabilme olanağı tanındı. Uzaktan sağlık hizmeti sunan sağlık tesisleri bunu HealthTürkiye portalı üzerinden ilan edecek." ifadesi kullanıldı.

Sağlık tesislerinin Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) tarafından oluşturulan uluslararası geçerliliğe sahip akreditasyon ve sertifikalara sahip olması şartı koşulduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi'nin geçerliliği, HealthTürkiye Performans Kriterleri ile ilişkilendirildi. Bu kriterler hasta memnuniyeti, hasta şikayetleri, cevap verme süresi, randevu bekleme süresi ile ciro ve finansal performans şeklinde sıralanarak hizmetin kalitesine odaklanılmıştır. Tüm sağlık tesisleri ve aracı kuruluşlar, hasta şikayet oranları ve memnuniyet anketleri üzerinden Sağlık Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarca belirlenen yöntemlerle düzenli olarak değerlendirilecek. Bu değerlendirmeler, sağlıkta hizmet kalitesinin artırılabilmesi ve sürdürülebilmesi için sektöre öz değerlendirme olanağı sunacak."

Yönetmelikle, sağlık tesisleri ve aracı kuruluşların, yabancı dil seçeneği olan internet sitesi oluşturmaları ve birimlerinde en az bir yabancı dil bilen personel bulundurmalarının zorunlu hale getirildiği aktarılan açıklamada, aracı kuruluşların ayrıca 7 gün 24 saat hizmet verecek şekilde en az iki yabancı dilde çağrı merkezi hizmeti sunacağı belirtildi.

Mevcut Sağlık Turizmi Yetki Belgeli sağlık tesisleri ve aracı kuruluşların yönetmelik hükümlerine 6 ay içinde uyum sağlamaları, komplikasyon sigortasını 2025 sonuna kadar, akreditasyon ve sertifikalarını ise 2026 sonuna kadar tamamlamalarının kararlaştırıldığı bildirilen açıklamada, "USHAŞ olarak sektörümüzün gelişimi için kaliteyi esas alıyor, hizmet standartlarımızı fiyat odaklı değil hasta güvenliği ve memnuniyeti temelli bir yaklaşımla yükseltmeye devam ediyoruz. Gelir artışını sadece bir ekonomik hedef değil sektörümüzün sürdürülebilir büyümesi için bir araç olarak görüyoruz. Türkiye'yi sağlık turizminde dünya liderliğine taşımak için tüm sektör paydaşlarımızla işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, Ekonomi, Sağlık, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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