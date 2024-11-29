Sağlıklı Nesil Yarışması Başladı

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Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle bu yıl 13'üncüsü düzenlenen ve gençlerin sağlıklı yaşam konusunda farkındalıklarını artırmayı hedefleyen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması"na başvurular alınıyor.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, her yıl ilk, orta ve lise kademelerinde eğitim gören öğrencilerin katılımına açık "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması" düzenleniyor.

Yarışmayla çocuk ve gençlerin zararlı alışkanlıklara karşı bilgilendirilmesi, alkol, sigara, uyuşturucu madde, kumar ve teknoloji bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkilerine karşı farkındalık oluşturulması ve yeteneklerinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrenim gören öğrenciler tarafından iki kategoride eserlerin katılımına açık olan yarışmaya, görsel kategoride afiş, resim, karikatür veya kısa video, edebi kategoride ise kompozisyon, şiir, öykü, deneme veya anı alanlarından sadece birine başvuru yapılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, gençlerin geleceği için sağlıklı yaşam alışkanlıklarının öneminin altını çizerek, "Gençlerimizin sağlıklı bir gelecek inşa etmeleri için onlara doğru bilgileri ulaştırmak ve bilinçlendirmek büyük önem taşıyor. Bu yarışma ile gençlerimizin yaratıcılıklarını ortaya koyarken aynı zamanda zararlı alışkanlıklara karşı duyarlı bireyler olarak yetişmelerine de katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Tüm öğrencilerimizi yarışmaya katılmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni neslin bağımlılıkla ilgili bilinç düzeylerini artırmayı ve yeteneklerini teşvik etmeyi amaçlayan yarışmanın başvuruları 14 Mart'a kadar snsg.yesilay.org.tr üzerinden alınacak.

Yarışmanın kazananları 12-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenecek ödül töreni ile açıklanacak

Yarışmayla ilgili ilk değerlendirme, okullarda kurulan komisyon tarafından gerçekleştirilerek okul birincileri seçilecek. İkinci değerlendirmede, ilçe milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulan komisyon tarafından yapılarak ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde görsel ve edebi kategorilerde ilçe birincileri belirlenecek.

İl milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulan komisyonlar tarafından yapılacak üçüncü değerlendirme sonucunda ise il birincileri seçilerek Yeşilay Genel Müdürlüğünün değerlendirmesine sunulacak. 2024-2025 eğitim öğretim döneminde toplam 486 il birincisi seçilecek.

Dördüncü ve son değerlendirme ise Yeşilay Genel Merkezi'nde, Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı temsilcilerinden oluşturulan komisyon tarafından yapılacak.

İki kategoride ülke genelinde birinci, ikinci ve üçüncü olan eserler 21-22 Nisan 2025 tarihleri arasında belirlenecek. Yarışmanın kazananları ise 12-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenecek ödül töreniyle açıklanacak.