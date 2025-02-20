Sagra Grup, Business Honors Awards\'tan Beş Ödül Kazandı

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OYAK Gıda Sektörü şirketlerinden Sagra Grup, Business Honors Awards'tan beş ödül aldı.

Sagra Grup, Business Honors Awards'tan beş ödülle döndü. Sagra Grup markalarından Tadelle, 2024 yılı sosyal medya kampanyaları ile 'En İyi Sosyal Medya Yönetimi' ve parça fındıklı kakaolu fındık ezmesi lansmanıyla 'En Yenilikçi Ürün Stratejisi' kategorilerinde, Sarelle ise relansman kampanyası ile 'En İyi Tv Reklamı Kampanyası' ve bitter vegan fındık ezmesi ile 'En İyi Pazarlama İnovasyonu' kategorilerinde ödülün sahibi oldu. Sagra 1936 Mağazacılık ise çikolata çeşmesi ile 'En Yenilikçi Ürün ve Hizmet Geliştirme' kategorisinde ödüle layık görüldü.