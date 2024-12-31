Şahinbey, 2024 Yılında Türkiye'de En Çok Nikah Kıyan İlçe Oldu - Son Dakika
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Şahinbey, 2024 Yılında Türkiye'de En Çok Nikah Kıyan İlçe Oldu

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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 2024 yılında 9 bin 343 nikah kıyıldığını ve ilçenin Türkiye'de en fazla nikah kıyan belediye olduğunu duyurdu. İkilere destek sağlayarak, gençlerin evlenmelerini teşvik ettiklerini belirtti.

31.12.2024 13:34  Güncelleme: 13:48
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Türkiye'de en çok nikah Şahinbey'de kıyıldı

Şahinbey'de 2024 yılında 9 bin 343 kişi evlendi

Tahmazoğlu, Şahinbey'de yılın son nikahını kıyıldı

GAZİANTEP - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 2024 yılında 9 bin 343 nikah kıyarak Türkiye'de en çok nikah kıyan belediye olduklarını söyledi. Tahmazoğlu, yılın son nikahını da bizzat kıyarak yeni çiftlere mutluluklar diledi.

Gaziantep'te 2024 yılının son nikahı Ceren Gül Solmaz ile Avusturalya'dan gelen Caner Agu'nun nikahı oldu. Türkiye'nin en fazla nikah kıyılan ilçesi olan Şahinbey'de 2024 yılının son çiftlerinin nikahını Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu kıydı. Şahinbey Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından 2024 yılında toplam 9 bin 343 çiftin nikahı kıyıldı. Kıyılan son nikaha Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Şahinbey Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı'da şahitlik etti.

"Bugün itibariyle 9 bin 343 kişinin nikahını kıydık"

Yılın son nikahını kıyan Tahmazoğlu, "Bugün itibariyle 9 bin 343 kişinin nikahını kıydık. Biz gençlerimizin evlenmesinden tarafız. Evlenmek isteyen çiftlerimize özel kurslar açtık. Evlilik okulumuz var. Orada iletişim başta olmak üzere evlilikle ilgili önemli eğitimler verilmekte. Evlenmek isteyen tüm çiftlerimizi her anlamda destekliyoruz. Biz daha mutlu aileler daha mutlu bir toplum hedefliyoruz. Evlilik okuluna katılan çiftlerimize çamaşır makinesi veriyoruz. Maddi durumu zayıf olan gençlere ise oturma gurubu başta olmak üzere maddi desteklerde bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi gençlerimiz genç yaşta evlensin. Bu yüzden çiftlerin daha erken yaşta evlilik ve erken yaşta ebeveyn olmalarını istiyoruz. Bugün evlenen çiftimize ise mutluluklar diliyoruz" dedi.

Genç çiftin şahitliğini yapan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, çiftte bir ömür mutluluk dileyerek evlilik cüzdanını takdim etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Şahinbey, 2024 Yılında Türkiye'de En Çok Nikah Kıyan İlçe Oldu - Son Dakika

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