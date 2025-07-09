Şahinbey Belediyesinden 90 bin aileye 1,5 milyar lira "uzun evlilik" desteği

Yuva kurmak isteyen çiftlere nakdi destek ve beyaz eşya yardımında bulunan Gaziantep'teki Şahinbey Belediyesi, "Aile Yılı" kapsamında 10 yıldan daha fazla süre evli kalan 90 bin aileye 1,5 milyar lira destek sağladı.

Belediye sınırlarında yaşayan evli çiftlere, aile kavramının gelişmesi için verilen eğitimlerin yanı sıra çeşitli maddi destekler de sağlayan Şahinbey Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesiyle desteğini artırdı.

Bu kapsamda daha önce yeni evlenen çiftlere para ve beyaz eşya desteği, yeni doğan bebeklere ise bez ve mama yardımında bulunan belediye, şimdilerde ise evlilikleri 10 yılı ve üzeri olan 90 bin ihtiyaç sahibi aileye nakdi destek sağlamaya başladı.

Zaman zaman yeni evlenen çiftlerin nikahını da kıyan Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AA muhabirine, 2009 yılından bu yana ihtiyaç sahibi aileleri desteklediklerini söyledi.

Maddi ve manevi olarak evlenen çiftlerin yanında olduklarını belirten Tahmazoğlu, şöyle konuştu:

"2025 yılı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 'Aile Yılı' ilan edildi. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak göreve geldiğimiz 2009 yılından itibaren evlilikleri destekliyoruz. Önceki yıllarda Evlilik Okulu açıp burada evlenecek çiftlerimize eğitimler veriyorduk. Bu çalışmayı çiftlerimize çamaşır makinesi hediye ederek halen sürdürüyoruz. 2025 'Aile Yılı olduktan sonra desteklerimizi daha da artırdık. Özellikle bu yıl evlenen çiftlerimize 40 bin lira nakit, çamaşır makinesi ve çeyiz desteğinde bulunuyoruz. Yine 'Aile Yılı' olması münasebetiyle çocuk sahibi olanlara ikinci çocuktan itibaren 1 yıl boyunca bebek bezi desteği veriyoruz. Ayrıca, ikinci çocuktan itibaren ayda 1000, üçüncü çocuk olursa ayda 5 bin, dördüncü çocuk olursa da ayda 4 bin lira 3 yıl boyunca nakdi destek veriyoruz."

Uzun süren evlilikler de destekleniyor

Tahmazoğlu, 10 yıl ve üzeri evli olan çiftleri de bu yıldan itibaren desteklediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Evlilikleri 10 yıl ve üzeri devam eden 90 bin ailemize 1,5 milyar lira, ortalama 15-16 bin lira gibi nakdi destek sağladık. Yine 3 bin 300 yeni konut inşasına başlıyoruz. Bunu da evli çiftlerimize vereceğiz. 'Evlenmeyen kalmasın, herkes yuvasını kursun, çocuk sahibi olsun' sloganıyla aileleri destekliyoruz."

Ailedeki çocuk sayının artması ve aile yapısının güçlenmesinin önemine vurgu yapan Tahmazoğlu, aile ne kadar güçlü olursa toplumun da o kadar huzurlu olacağını dile getirdi.

Yeni çiftler desteklerden memnun

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde nikahı kıyılan damat Musa Ertuğrul da belediyenin her zaman yanlarında olduğunu belirterek, "Aile kurmak güzel bir şey, erken yaşta sorumluluk sahibi oluyorsun, belli bir hedefin oluyor, tüm bekarlara tavsiye ederim." ifadesini kullandı.

Yeni yuva kuran Damat Enver Sarıcan da Şahinbey Belediyesinin gerek maddi gerekse manevi olarak evlenenlerin yanında olduğunu aktararak, destekleri için yetkililere teşekkür etti.

Muhittin Gündüz de Şahinbey Belediyesinin evlenen çiftlere destek sağlamasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.