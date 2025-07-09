Şahinbey Belediyesinden 90 bin aileye 1,5 milyar lira "uzun evlilik" desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Şahinbey Belediyesinden 90 bin aileye 1,5 milyar lira "uzun evlilik" desteği

09.07.2025 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yuva kurmak isteyen çiftlere nakdi destek ve beyaz eşya yardımında bulunan Gaziantep'teki Şahinbey Belediyesi, "Aile Yılı" kapsamında 10 yıldan daha fazla süre evli kalan 90 bin aileye 1,5 milyar lira destek sağladı.

Yuva kurmak isteyen çiftlere nakdi destek ve beyaz eşya yardımında bulunan Gaziantep'teki Şahinbey Belediyesi, "Aile Yılı" kapsamında 10 yıldan daha fazla süre evli kalan 90 bin aileye 1,5 milyar lira destek sağladı.

Belediye sınırlarında yaşayan evli çiftlere, aile kavramının gelişmesi için verilen eğitimlerin yanı sıra çeşitli maddi destekler de sağlayan Şahinbey Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesiyle desteğini artırdı.

Bu kapsamda daha önce yeni evlenen çiftlere para ve beyaz eşya desteği, yeni doğan bebeklere ise bez ve mama yardımında bulunan belediye, şimdilerde ise evlilikleri 10 yılı ve üzeri olan 90 bin ihtiyaç sahibi aileye nakdi destek sağlamaya başladı.

Zaman zaman yeni evlenen çiftlerin nikahını da kıyan Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AA muhabirine, 2009 yılından bu yana ihtiyaç sahibi aileleri desteklediklerini söyledi.

Maddi ve manevi olarak evlenen çiftlerin yanında olduklarını belirten Tahmazoğlu, şöyle konuştu:

"2025 yılı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 'Aile Yılı' ilan edildi. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak göreve geldiğimiz 2009 yılından itibaren evlilikleri destekliyoruz. Önceki yıllarda Evlilik Okulu açıp burada evlenecek çiftlerimize eğitimler veriyorduk. Bu çalışmayı çiftlerimize çamaşır makinesi hediye ederek halen sürdürüyoruz. 2025 'Aile Yılı olduktan sonra desteklerimizi daha da artırdık. Özellikle bu yıl evlenen çiftlerimize 40 bin lira nakit, çamaşır makinesi ve çeyiz desteğinde bulunuyoruz. Yine 'Aile Yılı' olması münasebetiyle çocuk sahibi olanlara ikinci çocuktan itibaren 1 yıl boyunca bebek bezi desteği veriyoruz. Ayrıca, ikinci çocuktan itibaren ayda 1000, üçüncü çocuk olursa ayda 5 bin, dördüncü çocuk olursa da ayda 4 bin lira 3 yıl boyunca nakdi destek veriyoruz."

Uzun süren evlilikler de destekleniyor

Tahmazoğlu, 10 yıl ve üzeri evli olan çiftleri de bu yıldan itibaren desteklediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Evlilikleri 10 yıl ve üzeri devam eden 90 bin ailemize 1,5 milyar lira, ortalama 15-16 bin lira gibi nakdi destek sağladık. Yine 3 bin 300 yeni konut inşasına başlıyoruz. Bunu da evli çiftlerimize vereceğiz. 'Evlenmeyen kalmasın, herkes yuvasını kursun, çocuk sahibi olsun' sloganıyla aileleri destekliyoruz."

Ailedeki çocuk sayının artması ve aile yapısının güçlenmesinin önemine vurgu yapan Tahmazoğlu, aile ne kadar güçlü olursa toplumun da o kadar huzurlu olacağını dile getirdi.

Yeni çiftler desteklerden memnun

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde nikahı kıyılan damat Musa Ertuğrul da belediyenin her zaman yanlarında olduğunu belirterek, "Aile kurmak güzel bir şey, erken yaşta sorumluluk sahibi oluyorsun, belli bir hedefin oluyor, tüm bekarlara tavsiye ederim." ifadesini kullandı.

Yeni yuva kuran Damat Enver Sarıcan da Şahinbey Belediyesinin gerek maddi gerekse manevi olarak evlenenlerin yanında olduğunu aktararak, destekleri için yetkililere teşekkür etti.

Muhittin Gündüz de Şahinbey Belediyesinin evlenen çiftlere destek sağlamasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Şahinbey Belediyesi, Beyaz Eşya, gaziantep, Şahinbey, Belediye, Evlilik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şahinbey Belediyesinden 90 bin aileye 1,5 milyar lira 'uzun evlilik' desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartalkaya davasında mağdur aileleri duruşma salonuna giremiyor: Yüzleşmek istemiyoruz Kartalkaya davasında mağdur aileleri duruşma salonuna giremiyor: Yüzleşmek istemiyoruz
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı
Şehit cenazesinde yürek burkan anlar Biri babasına biri evladına veda etti Şehit cenazesinde yürek burkan anlar! Biri babasına biri evladına veda etti
Kartalkaya’da otel müdürü, “Sezon başlıyor eksiklikler yetişmez“ demiş Kartalkaya'da otel müdürü, "Sezon başlıyor eksiklikler yetişmez" demiş
Ben Affleck’ten Jennifer Lopez’in yeni aşkına sert uyarı Ben Affleck'ten Jennifer Lopez'in yeni aşkına sert uyarı
Orkun Kökçü’den Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak hareket Orkun Kökçü'den Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak hareket
78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi Halit Ergül’den ilk kare 78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi! Halit Ergül'den ilk kare
Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan başkan yardımcısı tutuklandı Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan başkan yardımcısı tutuklandı
Jhon Duran için flaş iddia: Geri dönmeyecek Jhon Duran için flaş iddia: Geri dönmeyecek
12 askerin şehit olduğu mağarada tuzaklama iddiasına yalanlama 12 askerin şehit olduğu mağarada tuzaklama iddiasına yalanlama
Türkiye ile çok anılmıştı Di Maria futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı Türkiye ile çok anılmıştı! Di Maria futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı

12:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Terörsüz Türkiye“ mesajı: Tarihi müjdeyi yakında vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye" mesajı: Tarihi müjdeyi yakında vereceğiz
10:55
Kartalkaya davasında salonu ayağa kaldıran sözler: Müdürüm ama yetkim yok
Kartalkaya davasında salonu ayağa kaldıran sözler: Müdürüm ama yetkim yok
09:16
Abdullah Öcalan’dan tarihi çağrı Videolu mesaj yayınladı
Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı! Videolu mesaj yayınladı
18:41
Bu sezon Süper Lig’de 23 isim bir ilki yaşayacak
Bu sezon Süper Lig'de 23 isim bir ilki yaşayacak
18:36
Fenerbahçe’den Gyökeres bombası
Fenerbahçe'den Gyökeres bombası
18:34
İstanbul’un meşhur plajı çöplerden geçilmiyor
İstanbul'un meşhur plajı çöplerden geçilmiyor
18:14
Şehit Ege Akar’ı arkadaşları Harbiye Marşı ile uğurladı
Şehit Ege Akar'ı arkadaşları Harbiye Marşı ile uğurladı
17:55
DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Güleryüz: 11 Temmuz’da 20-30 kişilik bir grup silah bırakacak
DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Güleryüz: 11 Temmuz'da 20-30 kişilik bir grup silah bırakacak
17:38
Elazığ’da 30 ton karpuz, vatandaşa ücretsiz dağıtıldı
Elazığ'da 30 ton karpuz, vatandaşa ücretsiz dağıtıldı
17:24
Fenerbahçe’den Makedonya’da kulüp satın alma iddialarına yanıt
Fenerbahçe'den Makedonya'da kulüp satın alma iddialarına yanıt
17:24
Irak’ta ABD bayrağı üzerinden geçen subaylara disiplin cezası
Irak'ta ABD bayrağı üzerinden geçen subaylara disiplin cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2025 13:43:29. #7.11#
SON DAKİKA: Şahinbey Belediyesinden 90 bin aileye 1,5 milyar lira "uzun evlilik" desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.