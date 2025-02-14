Sahipsiz Hayvanlar İçin Toplantı

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Adıyaman'da "İl Hayvanlarını Koruma Kurulu Toplantısı" Vali Osman Varol başkanlığında yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik toplantı salonunda düzenlenen programda kentte sahipsiz hayvanların korunması, bakımı ve rehabilitasyonu konularında yürütülecek çalışmalar ele alındı, öneriler değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Osman Varol, sahipsiz hayvanların korunması ve rehabilitasyonunda kurumlar arası işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Bu konuda hızlı ve etkili adımlar atılmasının gerektiğini belirten Vali Varol, şöyle koştu:

"Sokak hayvanlarımızın belediyelerimiz tarafından uygun koşullarda barındırılabilmesi için merkezler oluşturulması gerekiyor malumunuz bunlarla ilgili hem mevcutların geliştirilerek hızlı bir biçimde ruhsatlandırılması eksiklerin tamamlanması kanuni zorunluluk olan 25 bin nüfusun üzerindeki belediyelerin kuruması gereken barınaklardan mevcut olmayan veya en azından şu an için pasif duruma gelmiş olanların da hızlı bir biçimde tekrar kurulup bütün fiziki şartları hukuki şartları taşıyacak şekilde hazırlanarak ruhsatlandırılması konusunda hızlı bir süreci başlatmış olacağız."