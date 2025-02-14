Sarıyer'de sahipsiz köpeklerin kediye saldırma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Reşitpaşa Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde bir kedi, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu öldü.
Öte yandan saldırı anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, sahipsiz köpeklerin kediyi yakalayarak saldırması yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Sahipsiz Köpekler Kediyi Saldırdı - Son Dakika
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