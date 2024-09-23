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Sahte Bal Üreticilerine Baskın

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TAB Başkanı Ziya Şahin, sahte bal üreticilerine yapılan baskınların devamını istediklerini belirtti.

23.09.2024 17:35
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(ANKARA) - Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara Valiliği, Jandarma Komutanlığı ve KOM Başkanlığı'nın Ankara'da sahte bal üreten bir firmaya baskın düzenlenmesine ilişkin açıklama yaptı. Şahin, "Arıcımızın emeğini kimseye sömürtmek istemiyoruz. Sahte bal üreticilerine yönelik baskınların devamının gelmesini istiyoruz" dedi.

TAB Başkanı Ziya Şahin, 19 Eylül Perşembe günü sahte bal üreticilerine düzenlenen baskının arıcılık sektörünü mutlu ettiğini belirterek, Türkiye arıcısının en temel sorununun sanayide üretilen ve hiç arı yüzü görmemiş ballar olduğunu söyledi. Şahin konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"19 Eylül 2024 tarihinde ülkemizdeki yerel ve ulusal medyayı meşgul eden ve Tarım ve Orman Bakanlığımızın, Ankara Valiliğimizin, Jandarma Komutanlığımızın ve KOM Başkanlığımızın işbirliği ile bir firmaya baskın düzenleyip bu firmada sahte ürün sahte bal üretildiği ile ilgili basın çıkan haberler doğrultusunda, tabii ki 100 bin aile olan arıcılık sektörünü son derece mutlu etmiştir. Dünden bugüne Türkiye arıcısının en temel sorunu dağda üretilen ovada üretilen balın dışında bir de sanayide üretilen ve hiç arı yüzü görmemiş ballar vardır.

"Türkiye arıcılığını baltalayan 3-4 tane firma var"

Sahte ürünler, Türkiye'deki kamuoyunu ciddi bir biçimde meşgul etmektedir. Bu meşguliyet çerçevesinde Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği de Tarım ve Orman Bakanlığımız ile birlikte ciddi projeler üretilmiştir. Bu çalışmalar da bunun bir ürünü olarak tezahür etmektedir. Gerek Tarım ve Orman Bakanlığımızın gerekse özellikle Ankara Valiliğimizin, Jandarma Komutanlığımızın ve KOM Başkanlığımızın yapacağı bu tür çalışmalarda Türkiye Arıcılar Birliği 100 bin aile olarak sonuna kadar destek veriyoruz. Çünkü arıcımızın alın terini, emeğini hiç kimseye sömürtmek istemiyoruz. Bunun özellikle devamının gelmesini istiyoruz. Türkiye'de Türkiye arıcısını, Türkiye arıcılığını baltalayan 3-4 tane firma var. İnşallah bunun devamının geleceğini ümit ediyor ve bekliyoruz."

Sahte Bal Üreticilerine Baskın
Kaynak: ANKA

Ziya Şahin, Ekonomi, Güncel, Tarım, Çevre, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

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