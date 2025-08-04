Sahte Diploma ve Ehliyet Operasyonu: 197 Gözaltı - Son Dakika
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Sahte Diploma ve Ehliyet Operasyonu: 197 Gözaltı

04.08.2025 22:11
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, sahte belgelerle yapılan operasyonlarda 197 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahte diploma ve ehliyetlerle ilgili yapılan operasyonlar kapsamında 197 şüphelinin yakalandığını, 37'sinin tutuklandığını ve 150'sine adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Yerlikaya, "7 Ocak'ta 23 ilde eş zamanlı ve 23 Mayıs'ta 16 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 2 operasyonda toplam 197 şüpheli şahıs yakalanmış, bu şüphelilerin 37'si tutuklanmış, 150'sine adli kontrol kararı verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, sahte belgelerle e-imza üretilmesi ve kamu sistemlerine yasa dışı erişim sağlanması konusuyla ilgili olarak 2 dalga halinde düzenlenen 1. Dalga Operasyonu'nda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "resmi belgede sahtecilik, ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi hizmetleri hakkında kanuna muhalefet ve bilişim sistemine girme" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışmaların yapıldığını aktardı.

"TÜRKTRUST" ve "E-İMZATR" isimli elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşların Adana, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul bayi/ofisleri üzerinden sahte sürücü belgesi ve T.C. kimlik kartları kullanarak kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kişiler adına elektronik imza başvuru ve üretiminde bulunulduğunu, bahse konu e-imzalarla kamu kurumlarına ait sistemlere yetkisiz erişim sağlayarak yasa dışı işlemlerin gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, şüphelilere yönelik 7 Ocak'ta Ankara merkezli 23 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 126 şüphelinin yakalandığını, 17'sinin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, 2. Dalga Operasyonu'nda ise "resmi belgede sahtecilik, ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi hizmetleri hakkında kanuna muhalefet ve bilişim sistemine girme, bilişim sistemini engelleme, bozma, erişilmez kılma, verileri yok etme veya değiştirme, elektronik imza kanununa muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 23 Mayıs'ta 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 61 şüphelinin yakalandığını ve 20'sinin tutuklandığını belirtti.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Arananlardan 10 şüpheli şahıs operasyonlar sonrası yakalanmıştır. Suç örgütü çökertilmiş, üyeleri tutuklanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucu 57 adet sahte diploma, 108 adet sahte sürücü belgesi ve 4 adet sahte lise mezuniyeti tespit edilmiştir. Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz."

Kaynak: AA

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