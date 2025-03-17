Sahte Emniyet Müdürü Tutuklandı - Son Dakika
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Sahte Emniyet Müdürü Tutuklandı

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Küçükçekmece'de sahte kimlik gösteren şüpheli, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ile yakalandı.

17.03.2025 12:18
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(İSTANBUL) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince, Küçükçekmece'de yürütülen asayiş uygulaması sırasında, kendisinin Emniyet Müdürü olduğunu iddia ederek sahte olduğu anlaşılan kurum kimliği ibraz eden şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlilerince, genel asayişin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, Küçükçekmece ilçesi Atakent Mahallesinde 14 Mart 2025 günü yapılan rutin uygulama sırasında, durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu.

Şüpheli kontrol edilmek istendiği sırada kendisinin Emniyet Müdürü olduğunu iddia ederek, sahte olduğu anlaşılan kurum kimliği ibraz etti. Olayın anlaşılmasının ardından şüpheli K.T. gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda şüphelinin üzerinden 1 ruhsatsız tabanca ve 8  fişek ele geçirildi. Şüpheli K.T'nin ikamet adresinde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve bunlara takılı vaziyette 2 şarjör, 1 pompalı tüfek, 1 airsoft diye tabir edilen silah, 1 silah susturucu olarak değerlendirilen aparat, 2 bıçak ve 1 adet hançer, 1 balta, 126 çeşitli silahlara ait farklı çapta fişek, çok sayıda havalı tabanca fişeği, 1,8 gram narkotik madde ele geçirildi.

Konuyla ilgili yakalanan şüpheli K.T, 6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet, uyuşturucu madde bulundurmak ve resmi belgede sahtecilik suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: ANKA

Küçükçekmece, Uyuşturucu, Güvenlik, Narkotik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

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