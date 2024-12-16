Sahte İçkiden 37 Kişi Hayatını Kaybetti

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İstanbul Valiliği 1 Kasım'dan beri sahte içkiden zehirlenenlerden 37'sinin hayatını kaybettiğini, gözaltına alınan 36 şüpheliden 14'ünün tutuklandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, 2024 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince 1002 iş yerinin denetlendiği belirtildi.

Açıklamada, 287 bin 758 litre alkollü sıvı, 14 bin 701 dolu içki şişesi, içki yapımında kullanılan 853 bin 460 bandrol ve etiket, bunların yanında sahte içki imal ve satışında kullanılan çok sayıda yan ürünün ele geçirildiği, 32 işletmeye toplam 2 milyon 662 bin 52 lira idari ceza uygulandığı kaydedildi.

Alkol zehirlenmesine bağlı olaylarda sahte içki temin eden 36 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, bu şüphelilerden 14'ünün tutuklandığı, serbest bırakılan diğer şüphelilerden 8'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığı aktarıldı.

Açıklamada, 1 Kasım'dan beri sahte içkiden zehirlenenlerden 37'sinin hayatını kaybettiği, 17'sinin tedavisinin sürdüğü, 23'ünün ise taburcu edildiği bilgisine yer verildi.