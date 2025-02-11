Sahte İlaç Uyarısı

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(ANKARA) - Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, İstanbul'da güvenlik güçleri tarafından ele geçirilen sahte kanser ilaçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Eczane dışında internetten veya farklı kaynaklardan ilaç almak ölümle sonuçlanabilir. Aynı durum kontrolsüzce eczane dışında satılan vitaminler, mineraller ve bitkisel ürünler için de geçerlidir. Bu ürünlerin temini için doğru adres yalnızca eczanelerdir, kesinlikle marketler veya internet değildir" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da sahte ilaç üreten çeteye düzenlenen "Hücre 10" operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 2 milyar lira olan sahte kanser ilaçları ele geçirildi, altı kişi tutuklandı.

Türk Eczacılar Birliği Başkanı Arman Üney, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu vicdansız umut tacirleri amaçlarına ulaşmış olsaydı, bu sahte ilaçlar hastalarımızın hayatlarını kaybetmesine neden olacaktı" dedi. İlaç tedarik zincirinin güvenliğinin, halk sağlığının korunması açısından hayati öneme sahip olduğunu sözlerine ekleyen Üney, şunları kaydetti:

"İlaca erişimde güvenilir tek adres sadece eczanelerdir. Eczanelerde satılan ilaçlar, Sağlık Bakanlığı'nın İlaç Takip Sistemi ile kontrol edilir ve eczacılar tarafından güvenle sunulur. Bir kez daha bütün vatandaşlarımızı uyarıyoruz: Eczane dışında internetten veya farklı kaynaklardan ilaç almak ölümle sonuçlanabilir. Aynı durum kontrolsüzce eczane dışında satılan vitaminler, mineraller ve bitkisel ürünler için de geçerlidir. Bu ürünlerin temini için doğru adres yalnızca eczanelerdir, kesinlikle marketler veya internet değildir. Eczacılar, ilaçlar ve tüm bu ürünler için sağlık güvencesi oluşturur; bilinçsiz tüketimin önüne geçer ve halk sağlığını korur. İlaçlarınızı, vitaminlerinizi ve bitkisel ürünlerinizi sadece eczanelerden alın, sağlığınızı riske atmayın."