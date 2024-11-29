Sahte Para Operasyonlarında 104 Tutuklama

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2024 yılının 10 ayında "Parada Sahtecilik" suçuna yönelik 32'si planlı olmak üzere toplam 340 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar sonunda; 104 şüpheli tutuklandı. 48 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X resmi hesbında yaptığı paylaşımda 2024 yılının 10 ayında sahtecilik suçuna yönelik yapılan operasyonlara ilişkin bilgi verkdi. Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"2024 yılının 10 ayında "Parada Sahtecilik" suçuna yönelik 32'si planlı olmak üzere toplam 340 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda; 104 şüpheli tutuklandı. 48 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan Operasyonlar sonucu: 1 milyon 479 bin 260 TL, 352 bin 576 ABD Doları ve 3 milyon 613 bin 550 Euro değerinde sahte para ele geçirildi.Ayrıca sahte para üretiminde kullanılan 2 adet matbaa deşifre edildi. "Parada Sahtecilik" suçuna yönelik operasyonlarımız devam ediyor."