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TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde piyasaya sahte para süren 3 şüpheli, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratlı ilçesinde bir esnafa sahte 100 TL verildiğini ve şüphelilerin otomobille ilçeden ayrıldığını belirledi. Polisin, takibe alıp Çorlu ilçesinde durdurduğu otomobilde, 23 bin lira sahte para ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında, 'Parada sahtecilik' suçundan işlem başlatıldı.