Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda S.Y. (29), E.B. (46), E.K. (24), B.Ö.D. (24) ve T.U. (40) gözaltına alındı.
Operasyonda, 23 sahte sürücü belgesi, 37 boş basıma hazır ehliyet kartı, şüpheli S.Y'ye ait kredi kartı, 5 laptop, 2 masaüstü bilgisayar, 5 cep telefonu, harici hard disk, taşınır bellek, sim kartı, ruhsatsız tabanca ve tabanca şarjörü, 48 tabanca fişeği, 14 sahte pasaport, 4 sahte kaşe, 47 pasaport fotokopisi, tablet bilgisayar ve 2 vergi levhası ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. ve T.U. tutuklandı, B.Ö.D'ye ise adli kontrol hükümleri uygulandı.
Şüpheliler S.Y. ve E.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Sahtecilik Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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