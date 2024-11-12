Adana'nın Saimbeyli ilçesinde yetiştirilen kiviler hasat edildi.
Çiftçi Güngör Vardar, 5 yıl önce aldığı kivi fidelerini Gürleşen Mahallesi'ndeki bahçesine dikti.
Ağaçlarına özenle bakan Vardar, bu yıl ilk meyvelerini topladı.
Vardar, ürün veriminden memnun olduğunu belirterek, ilçedeki çiftçilere kivi yetiştirmeyi tavsiye etti.???????
Son Dakika › Güncel › Saimbeyli'de İlk Kivi Hasadı Yapıldı - Son Dakika
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