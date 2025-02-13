Adana'nın Saimbeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı ve merkez dışındaki köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi.
Saimbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı ve merkez dışındaki köy okullarında eğitime bugün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verildiği kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Saimbeyli'de Kar Nedeniyle Eğitime Ara - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?