Saimbeyli'de Kar Nedeniyle Eğitime Ara

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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı ve merkez dışındaki köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi.

Saimbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı ve merkez dışındaki köy okullarında eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verildiği kaydedildi.