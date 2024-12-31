Saint-Louis'de Fanal Festivali Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Saint-Louis'de Fanal Festivali Coşkusu

Saint-Louis\'de Fanal Festivali Coşkusu

Senegal'in Saint-Louis kentinde, geleneksel Fanal Festivali renkli kutlamalarla yapıldı.

31.12.2024 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Senegal'in Sain-Louis kentinde, Fransa sömürge döneminden miras kalan renkli yıl sonu kutlamaları kentin tarihine ışık tutarken, yerel halk tarafından da ilgiyle takip ediliyor.

Fransa sömürge döneminde, 1895'ten 1902'ye kadar Fransız Batı Afrika'sının (AOF) siyasi başkenti, 1957'ye kadar da Senegal ve Moritanya'nın başkenti olarak kabul edilen Saint-Louis'de hala kolonyal dönemden kalma bazı gelenekler yaşatılmaya devam ediyor.

Kentte, her yıl sonunda,"fanal" ismi verilen ve boyutları insan boyunu aşan rengarenk ışıklı fenerler, kalabalıklar eşliğinde şehrin sokaklarında dolaştırılması bu geleneklerin başında geliyor. Tarihi 18. yüzyıla dayanan bu gelenek son 24 yıldır festival olarak kutlanıyor.

Kentin en ünlü toplanma noktası Baya Meydanı'nda yapılan 24. Fanal Festivali'ne, Kültür, Yaratıcı Sektörler ve Tarihi Mirastan sorumlu Devlet Sekreteri Bacary Sarr, festivalin organizatörü gazeteci Marie Madeleine Diallo, kent yetkilileri, yerel halk ve çok sayıda yabancı turist katıldı.

Bu yıl, "Kalkınmanın itici gücü: Kültür" temasıyla düzenlenen festivalde ışıklandırılmış 3 fanal (dev fener), yerel danslar ve şarkılar eşliğinde kentin meydanına getirildi. Bu fenerler, 31 Aralık akşamı kent sokaklarında gezdirilecek.

Gece yarısı Noel ayinine giden kadınlardan ilhamla başladı

Fransız Batı Afrikası'nın başkenti olması nedeniyle o dönem kalabalık bir yabancı nüfusa ev sahipliği yapan Saint-Louis'de fanal geleneğinin gece yarısı Noel ayinine giden kadınlardan ilhamla başladığına inanılıyor.

Fanal Festivali'nin, 18. yüzyılda, Avrupalı erkeklerle evlenen ve "signare" adı verilen Afrikalı veya melez kadınların, Noel ayinine gidişi zaman içerisinde bir kutlamaya dönüştü.

Ayin için en güzel kıyafetlerini giyen signarelerin, henüz elektriğin olmadığı kent sokaklarını, hizmetçilerinin taşıdığı fenerler eşliğinde geçerek, karanlıkta ışıl ışıl bir görüntü oluşturması, fanal festivalinin de temelini oluşturdu.

Bugün ise ahşap ve kartondan yapılan devasa fenerler, 30 Aralık akşamı havanın kararmasıyla, Saint-Louis'nin farklı mahallelerinden sokağa çıkıyor.

Fenerler, kalabalıkların eşliğinde kentin bilinen noktalarında gezdiriliyor ve son olarak Baya Meydanı'na getiriliyor.

Fenerlere, uzun külah şeklindeki şapkalarıyla dikkati çeken signare kostümleri giyen genç kızların yanı sıra geleneksel kıyafetler giymiş kadınlar da eşlik ediyor.

Fanal Festivali'nde, Senegal'e ait birçok kültürel öge de çeşitli gösteri ve etkinliklerle halkın beğenisine sunuluyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Festival, Senegal, Kültür, turist, Fransa, Güncel, Yaşam, Miras, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saint-Louis'de Fanal Festivali Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:14 Milli Piyango’da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
19:36 Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
09:59 Umreye giden Necati Şaşmaz’ın son halini görmeniz lazım Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
09:47 MİT’ten PKK’ya nokta operasyon Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
09:17 Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor
08:46 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 23:25:39. #1.13#
SON DAKİKA: Saint-Louis'de Fanal Festivali Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.