Sait Özdemir'e Veda Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sait Özdemir'e Veda Töreni

Sait Özdemir\'e Veda Töreni

İstanbul Adalet Komisyonu'na atanan Sait Özdemir için Bakırköy Adliyesi'nde veda töreni düzenlendi.

20.01.2025 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığına atanan Sait Özdemir için Bakırköy Adliyesi'nde veda töreni düzenlendi.

Adliyenin atrium alanında yapılan törende konuşan Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Arif Tırıl, Özdemir'in vicdanlı, merhametli ve dirayetli biri olduğunu belirtti.

Tırıl, Özdemir'in devlet terbiyesi aldığını kaydederek, "Allah yolunu ve bahtını açık etsin." ifadelerini kullandı.

Bakırköy Adalet Komisyonu Üyesi olarak görev yaparken İstanbul Adliyesi Adalet Komisyon Başkanlığına atanan Özdemir ise çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Sağlık sorunları nedeniyle törene katılamayan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş'ün mesajı okundu.

Gümüş mesajında, hak ve adaletin tesisi için yargı hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde gösterdiği çabaları ve gayretleri için şükranlarını sunduğu Özdemir'e yeni görev yerinde başarılar diledi.

Törende, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ayhan Memük tarafından Özdemir'e plaket verildi.

Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Tırıl ise Özdemir'e kalem hediye etti.

Törene, başsavcı vekilleri, savcılar ve hakimler ile adliye personeli katıldı.

Kaynak: AA

Bakırköy Adliyesi, Sait Özdemir, istanbul, Politika, Güncel, Eğitim, Tören, Hukuk, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sait Özdemir'e Veda Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:30 Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı
15:38 Adalet Bakanı Tunç’tan İmamoğlu’na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama
15:28 İYİ Parti’den istifa eden Ünal Karaman’ın yeni adresi belli gibi İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi
15:17 Özel’den “aday“ sorusuna yanıt: İmamoğlu’nun adı her toplantıda geçiyor Özel'den "aday" sorusuna yanıt: İmamoğlu'nun adı her toplantıda geçiyor
13:18 Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma
23:55 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: ’Oylarımız yüzde 40’a yaklaşıyor’ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: 'Oylarımız yüzde 40'a yaklaşıyor'
23:35 Verilen hediye dikkat çekti Hamas, serbest bırakılan rehinelerin görüntülerini yayınladı Verilen hediye dikkat çekti! Hamas, serbest bırakılan rehinelerin görüntülerini yayınladı
22:19 Diyarbakır’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
22:18 ABD’de TikTok yasağı: Son sözü Trump söyledi ABD'de TikTok yasağı: Son sözü Trump söyledi
21:43 Tüyler ürperten olay: Dili ve kulaklarını kesip ormana attılar Tüyler ürperten olay: Dili ve kulaklarını kesip ormana attılar
21:41 İsrail, Hamas’ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı İsrail, Hamas'ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı
21:25 ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi
20:57 Fenerbahçe, Adana Demirspor’u 4-0 mağlup etti Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 16:54:42. #1.11#
SON DAKİKA: Sait Özdemir'e Veda Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.