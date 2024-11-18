Sakarmeke Kuşu Avcılarına Ceza

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Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde sakarmeke kuşu avladıkları belirlenen 2 kişiye, 14 bin 864 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı Tunceli Şubesi ekipleri, il genelinde doğal yaşamın korunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belirli aralıklarla araziye çıkan ekipler, Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde koruma kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Bölgedeki dağlık ve sulak alanları dronla denetleyen ekipler, 2 kişinin Keban Baraj Gölü'nde yaşayan sakarmeke kuşlarını avladığını tespit etti.

Ekipler tarafından bu kişiler hakkında, "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapılarak toplam 14 bin 864 lira ceza kesildi.

Avlanılan 4 sakarmeke kuşuna ekiplerce el konuldu.