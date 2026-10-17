Sakarya'nın Arifiye ilçesinde misafirliğe giden 14 yaşındaki çocuğun tabancayla vurularak ölümüne ilişkin 15 yaşındaki şüphelinin dedesi de tutuklandı.

Ahmediye Mahallesi'nde 24 Temmuz'da F.K'ye (70) ait ruhsatlı tabancanın ateş alması sonucu Murat İmrağ'ın (14) hayatını kaybetmesine ilişkin Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı Y.D.S'nin (15) dedesi F.K, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K, üzerine atılı "taksirle ölüme neden olma" suçunu işlediği yönünde somut delile dayalı kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

OLAY 24 TEMMUZ'DA YAŞANDI

Arifiye ilçesi Ahmediye Mahallesi'nde 24 Temmuz'da misafirliğe giden Murat İmrağ, F.K'ye ait ruhsatlı tabancanın ateş alması sonucu ağır yaralanmış, sağlık personelince yapılan kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Gözaltına alınan Y.D.S. (15) tutuklanmış, F.K. serbest bırakılmıştı.

TELEFONDAN SİLAHLI FOTOĞRAFLAR ÇIKTI

Y.D.S'nin cep telefonunun incelenmesinde 20 Mart'ta çekilen fotoğrafta odadaki masanın üzerinde 2 tabanca ve şarjör bulunduğu, masanın yanında ise Y.D.S. ile kimliği henüz belirlenemeyen, aynı yaşlarda bir erkek çocuğun oturduğu tespit edilmişti.

Ekiplerce, 9 Nisan'da olayın yaşandığı evde çekildiği değerlendirilen ve Y.D.S. olduğu düşünülen çocuğun sağ eliyle tabancanın kabzasını tuttuğu, sol eliyle ise üst kapağını çektiği anı gösteren fotoğraf da dosyaya eklenmişti.

YAPAY ZEKAYA SORDUĞU SORULAR DOSYADA

Y.D.S'nin 11 Temmuz'da yapay zeka uygulamasıyla yazışmalarında, "Kurusıkı can yakar mı?", "Clock can yakar mı?", "Pompalı can acıtır mı?", "Eğer bir kıza taciz eden birini görüp öldürürsek kaç yıl hapis yeriz veya hapis yer miyiz?", "Anneme vuran bir adamı öldürsem hapis yer miyim?", "Meşru müdafaa ne?", "Müebbet cezasını kimler çeker?", "İnfaz nedir?", "Birini dövdüm polise gittim ben cezamı çekmeye geldim desem bana ne derler?", "Mesela Daltonları biliyor musun?" ve "Daltonların başı kim?" sorularını sorduğu belirlenmiş, 18 Temmuz'da "Boş silahı şeytan doldurur mu?" sorusunu sorduğu tespit edilmişti.