Sakarya-Bilecik Yangını Kontrol Altında

Sakarya'da çıkıp Bilecik tarafına sıçrayan orman yangınında ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları sürerken, yer yer çıkan alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Taraklı ilçesi Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda 27 Haziran'da çıktıktan sonra Bilecik tarafına sıçrayan ve iki gün süren çalışmalar sonucu bu sabah büyük oranda kontrol altına alınan yangın alanında müdahale sürüyor.

Sakarya kesiminde görev yapan Orman Bölge Müdürlüğü ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlerin etkisini yitirdiği alanlarda soğutma işlemlerini gerçekleştiriyor.

Ekipler, kontrol altına alınan ancak sarp arazide farklı bölümler halinde devam eden yangın alanlarında ise söndürme çalışması yürütüyor.

Bu arada, büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın, rüzgarın da etkisiyle yeniden alevlenince Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Helikopterin de destek verdiği çalışmalarda, dozer, arazöz ve itfaiye araçlarıyla yapılan müdahale sonucu alevler tekrar kontrol altına alındı.

Ekiplerin alevlere müdahale anı havadan da görüntülendi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sabah saatlerinde Hacıyakuplar Mahallesi Paşalar mevkisinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sakarya-Bilecik sınırında devam eden yangının büyük oranda kontrol altına alındığını bildirmişti.