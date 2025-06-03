Sakarya'da 100 Tabança ile Şarjör Ele Geçirildi

SAKARYA'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda seri numarası bulunmayan 100 tabanca ile 100 şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 30 Mayıs'ta operasyon düzenledi. Durdurulan bir otomobilde yapılan aramada; seri numarası bulunmayan 100 tabanca ile bu silahlara ait 100 şarjör ele geçirildi. Ele geçirilen silahların piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon TL olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

HABER: Ahmet ERDEM/ADAPAZARI(SAKARYA)