Sakarya\'da 23 Ton Lor Peynir İmha Edildi

Sakarya'da son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 23 ton lor peynirin imha edildiği bildirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün sosyal medya hesabından "gıda güvenilirliğinde sıfır tolerans" paylaşımı yapıldı.
Paylaşımda, Sakarya'da süt işletmesinde yapılan denetimde son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 23 ton lor peyniri tespit edildiği belirtilerek, "5996 Sayılı Kanun kapsamında idari yaptırım uygulandı. Ürünler, kontrol görevlisi ekiplerimiz gözetiminde katı atık tesisinde imha edildi." ifadesine yer verildi.
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