Sakarya'da Aile İçi Şiddetle Mücadele Eğitimi Verildi

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Sakarya İl Jandarma Komutanlığınca son bir ayda 735 kişiye aile içi şiddetle mücadele eğitimi verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince kadına ve çocuğa yönelik şiddet konusunun önüne geçilmesine ve farkındalık oluşturulmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda son bir ay içerisinde 735 kişiye aile içi şiddetle mücadele eğitimi verildi, 562 kişinin telefonuna Kadın Destek Uygulaması (KADES) yüklendi.

Eğitimlerde şiddete maruz kalanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları veya KADES uygulamasındaki butona basarak ihbarda bulunmaları durumunda ekiplerin hızlı şekilde konuma ulaşacağı anlatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sakarya İl Jandarma Komutanlığı olarak 'Kadına El Kalkamaz' mottosu ile tüm vatandaşlarımıza ulaşmak ve yaşanan kadın cinayetlerinin önüne geçmek en büyük hedefimizdir. Şiddetin suç olduğunun yasalarla belirlendiğini unutmayınız. Suça maruz kalmış bir kadın veya çocuk sizden yardım istiyorsa gerekli desteği veriniz veya en yakın kolluk kuvvetine bildiriniz. Yaşadığınız çevrede şiddete maruz kalan bir kadın gördüğünüzde veya tespit ettiğinizde en kısa sürede 112 Acil Çağrı Merkezi, 183 Kadın, Çocuk ve Sosyal Hizmet Danışma Hattı servislerine bildiriniz. Bunun hepimiz için bir sorumluluk olduğunu unutmayınız."