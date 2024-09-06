Sakarya'da Ambulans Devrildi: 4 Kişi Yaralandı

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Sakarya'nın Ferizli ilçesinde ambulansın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

F.Y. (29) idaresindeki 54 FM 526 plakalı Karasu Devlet Hastanesinden Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine hasta nakli yapan ambulans, Adapazarı-Karasu yolu Sinanoğlu mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Kazada sürücüyle sağlık personelleri M.B. (26) ve O.Y.G. (27) ile hasta A.A. (34) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

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