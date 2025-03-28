Sakarya'da Bayram Yoğunluğu: Berberler Mesai Saatlerini Uzattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sakarya'da Bayram Yoğunluğu: Berberler Mesai Saatlerini Uzattı

Sakarya'da berberler, bayram öncesi yoğun talep nedeniyle sabah erken saatlerde açılıp sahura kadar çalışıyor.

28.03.2025 18:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vatandaşları bayrama hazırlıyorlar: Erken saatlerde açılan dükkanlar sahurda kapanıyor

SAKARYA - Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala Sakarya'da berber ve kuaförler artan talepleri karşılamak için mesai saatlerini arttırdı. Sabahın erken saatlerinde işe başlayan esnaf, sahur vaktine kadar müşteri ağırlıyor.

Ramazan Bayramı'na saatler kala Sakarya'da berber ve kuaförlerde yoğunluk had safhaya çıktı. Artan taleplere yetişebilmek için gece geç saatlere kadar hizmet veren esnafın yüzü bu bayram öncesinde de gülüyor. Bayram öncesi tıraş olmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren berberlerin yolunu tutarken, bazı işletmeler yalnızca randevu sistemiyle çalışıyor. Yoğunluk yaşanması sebebiyle berberler, sahura kadar randevu vererek müşterilerine bayram tıraşı yapıyor.

"Müşterilerimiz son güne bırakmayı başarıyorlar"

30 yıldır berberlik yapan Zeki Çakal, "Biz gerek sosyal medya ve telefon üzerinden müşterilerimizi bayram öncesi yoğunluk oluşmaması için randevu için uyarıyoruz. Ama yine bir bayram üzeri yoğunluğumuz var, müşterilerimiz son güne bırakmayı başarıyorlar. Bu da bir yoğunluğa sebep oluyor. Kendimizden ödün vererek son günlerde sahura kadar mesai yapıyoruz. Gerekirse iftarımızı burada açıyoruz. Bayram öncesi normalde sabah saat 09.00'da açıyoruz 21.00'a kadar devam ediyor mesai. Ama bayram üzeri sabah 08.00'dan gece saat 03.00'lere kadar mesai devam edebiliyor. Son 3 günde mesai daha da yoğunlaşabiliyor ve sahuru da dükkanda yapıyoruz. İnsanların son güne bırakma alışkanlığı, bayram tıraşını birkaç gün önce de olsalar bir şey fark etmeyecek ama bu bir alışkanlık olarak kalmış. Normal günlerde maksimum 10 kişi alırken, bayram üzerinde bu sayı 25'e kadar ulaşabiliyor. 1 saatte aldığımız müşterinin süresinin yarım saate kadar düşürebiliyoruz. Daha fazla yoruluyoruz ama tabi bu bizim işimiz ve emeğimizin karşılığını aldığımız için herhangi bir şikayetimiz yok. Bu bayram geçti ama diğer bayramlar için buradan tekrar müşterilerimi uyarmak istiyorum; erken randevu alarak tıraşlarını son güne bırakmamalarını istiyorum" dedi.

"Bazı telefonlara bile bakamıyoruz bu yoğunluktan"

Berber Fethi Köse ise, "Bayrama sayılı saatler kaldı, yoğun bir talep var. Bazı telefonlara bile bakamıyoruz bu yoğunluktan ötürü. Çünkü genelde herkes tıraş için bayram haftasını bekliyor. Genelde bu yoğunluk oluşuyor ve bazı müşterilerimize cevap veremiyoruz, onlardan da buradan özür diliyorum. Daha önceki senelerde bayramlar yaz aylarına denk geldiği için genelde insanlar tatilde veya memleketlerinde oluyorlardı. Ama şimdi hava şartlarından dolayı çoğu kişi tatile veya memleketine gitmiyor, öğrencilerin de çoğu burada. Bundan dolayı yoğunluğun geçen senelere göre fazla olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Sakarya, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da Bayram Yoğunluğu: Berberler Mesai Saatlerini Uzattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eniştesi arananlar listesindeki Şeyma Subaşı’ndan dikkat çeken paylaşımlar Eniştesi arananlar listesindeki Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken paylaşımlar
Trump, Beyaz Saray’da 2. başkanlık döneminin ilk iftarını verdi Trump, Beyaz Saray'da 2. başkanlık döneminin ilk iftarını verdi
Park halindeki 5 araç bir anda alev topuna döndü Park halindeki 5 araç bir anda alev topuna döndü
Bayramda hava nasıl olacak Peş peşe uyarı geldi, sel riski var Bayramda hava nasıl olacak? Peş peşe uyarı geldi, sel riski var
Bankalarda yeni dönem Kıymetli madenler arasına paladyum da eklendi Bankalarda yeni dönem! Kıymetli madenler arasına paladyum da eklendi
Lüks otomobil firması fiyatlarına zam yaptı Lüks otomobil firması fiyatlarına zam yaptı
İmamoğlu’nun avukatının ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı
Myanmar’daki depremde can kaybı sayısı 144’e yükseldi Myanmar'daki depremde can kaybı sayısı 144'e yükseldi
Ekrem İmamoğlu’nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği’ne Zeydan Karalar seçildi Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne Zeydan Karalar seçildi
EspressoLab’ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında ’örtülü reklam’ incelemesi EspressoLab'ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı

19:56 İmamoğlu’nun avukatının ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı
19:19 Myanmar’daki depremde can kaybı sayısı 144’e yükseldi Myanmar'daki depremde can kaybı sayısı 144'e yükseldi
17:59 Ekrem İmamoğlu’nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği’ne Zeydan Karalar seçildi Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne Zeydan Karalar seçildi
17:43 EspressoLab’ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında ’örtülü reklam’ incelemesi EspressoLab'ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi
16:47 Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
08:38 Lüks otomobil firması fiyatlarına zam yaptı Lüks otomobil firması fiyatlarına zam yaptı
08:31 Bankalarda yeni dönem Kıymetli madenler arasına paladyum da eklendi Bankalarda yeni dönem! Kıymetli madenler arasına paladyum da eklendi
08:19 Bayramda hava nasıl olacak Peş peşe uyarı geldi, sel riski var Bayramda hava nasıl olacak? Peş peşe uyarı geldi, sel riski var
08:18 Park halindeki 5 araç bir anda alev topuna döndü Park halindeki 5 araç bir anda alev topuna döndü
08:02 Trump, Beyaz Saray’da 2. başkanlık döneminin ilk iftarını verdi Trump, Beyaz Saray'da 2. başkanlık döneminin ilk iftarını verdi
08:00 Eniştesi arananlar listesindeki Şeyma Subaşı’ndan dikkat çeken paylaşımlar Eniştesi arananlar listesindeki Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken paylaşımlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 20:16:53. #7.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da Bayram Yoğunluğu: Berberler Mesai Saatlerini Uzattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement