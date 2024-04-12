Sakarya\'da Bir Evde 2 Kişi Ölü Bulundu

Bayram Tatilinin Son Gününde Trabzon Otobüs Terminali'nde Yoğunluk

Ramazan Bayramı süresince tatillerini değerlendiren ve seyahat eden vatandaşların dönüşlerinin başlamasıyla birlikte tatilin son gününde de Trabzon Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluğun arttığı görüldü. Bayram nedeniyle ilan edilen 9 günlük resmi tatilde bir çok vatandaş şehirlerarası seyahat etti. Gerçekleştirilen tatilde vatandaşların bir bölümü akrabalarını ziyaret ederken, bir bölümü ise turistik bölgelere gitmeyi tercih etti. Bayram tatilinin sonlarına doğru başlayan geri dönüş yoğunluğunun, tatilin son günü olan bugün de Trabzon Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde katlanarak arttığı görüldü. Yeniden yola çıkmaya hazırlanan vatandaşları ise yakınları uğurladı.