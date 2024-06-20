Sakarya'da Cankurtaran Ekipleri Tatilcilerin Güvenliğini Sağladı - Son Dakika
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Sakarya'da Cankurtaran Ekipleri Tatilcilerin Güvenliğini Sağladı

Kurban Bayramı'nda Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaran ekipleri, Kaynarca, Karasu ve Kocaali ilçelerindeki sahillerde tedbirleri artırarak tatilcilerin güvenli bir şekilde denizin keyfini çıkarmasını sağladı. Ekipler, sürekli denetimler ve uyarılar sayesinde ailelerin güvenli vakit geçirmesini sağladı. Cankurtaranların varlığı tatilcilerin güvenini artırırken, ekiplerin sürekli takip ve müdahaleleri sayesinde vaka sayısı düşük kaldı. Tatilciler, cankurtaran olan bölgeleri tercih ederek güvende olduklarını hissettiklerini belirtti.

20.06.2024 10:39
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Kurban Bayramı'nda Kaynarca, Karasu ve Kocaali ilçelerindeki sahillerde tedbirleri artıran Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaran ekipleri, tatilcilerin güven içerisinde denizin keyfini çıkarmasını sağladı.

Bayram tatili dolayısıyla üç ilçenin Karadeniz'e kıyı sahillerinde ekiplerin görev yaptığı bölgeleri tercih eden tatilciler, tedbirlerini artırıp mesai saatlerini uzatan cankurtaranların sürekli denetimleri sayesinde aileleriyle güvenli vakit geçirdi.

Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, gazetecilere, 8 Haziran'dan bu yana Kaynarca, Kocaali ve Karasu'da 45 kulede 72 cankurtaranla hizmet verdiklerini belirtti.

Ekiplerinin, hazırlıklarını bayram dolayısıyla üst seviyede gerçekleştirdiğini anlatan Karaca, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve İtfaiye Daire Başkanı Vedat Selamet'in talimatlarıyla sürekli uyarıda bulunduklarını söyledi.

Karaca, sezon başından bu yana 20 vakaya müdahale ettiklerini aktararak, "Bunun 16'sı Kurban Bayramı'nda. Bu sayının geçen yıllara göre az olmasının sebebi cankurtaranların sürekli tatilcileri uyarmasıdır. Bunun karşılığını da vaka sayısının düşmesiyle aldık." ifadesini kullandı.

Ekiplerin denizde vakit geçiren tatilcileri sürekli takip ettiğine değinen Karaca, sezonu kayıpsız atlatıp "güvenli sahil" olarak adlandırılacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.

Tatilci Zeynep Özlem Karakelle, cankurtaranların varlığının güven verdiğini dile getirerek, "Herkesi belli alanda tutmaya çalışıyorlar. Daha ıssız yerlerde girmiyoruz, cankurtaran olan yerleri tercih ediyoruz." diye konuştu.

Beyhan Köse de "Güvende olduğumuzu hissediyoruz. Çok ilgililer, anında müdahale ediyorlar." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya'da Cankurtaran Ekipleri Tatilcilerin Güvenliğini Sağladı - Son Dakika

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