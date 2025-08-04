Sakarya'da Cankurtaran Timinden Sıfır Kayıp Başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sakarya'da Cankurtaran Timinden Sıfır Kayıp Başarısı

Sakarya\'da Cankurtaran Timinden Sıfır Kayıp Başarısı
04.08.2025 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın cankurtaran timi, 60 günde 347 olaya müdahale ederek 253 kişiyi kurtardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı cankurtaran timi 60 günlük tatil sürecinde "sıfır kayıp" hedefi gerçekleşti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, cankurtaran timinin sezonun ilk 2 ayında 347 olaya müdahale ettiği, 253 kişiyi kurtardıkları ve kaybolan 94 çocuğu ailesine kavuşturdukları belirtildi.

Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerindeki 54 kilometrelik sahil şeridinde 46 kulede 75 cankurtaranın, 7 jetski, 1 zodyak bot ve 2 ATV aracı ile olaylara müdahale ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karadeniz sahillerimizde haziran ayı itibariyle başladığımız hayat mesaimizde, şehrimiz ve inci tanemiz Karadeniz sahillerimizi tercih eden yüzbinlerce misafirimizin hayatı için cansiperane mücadele ortaya koyuyoruz. 75 kişilik profesyonel ve bölgedeki en başarılı timler arasında yer alan Hayat Timimiz, sezonun başladığı ilk 60 günde sevincin hüzne dönüşmemesi için önemli bir başarıyla imza atmıştır. Sıfır kayıp hedefiyle geride bıraktığımız süreçte çok sayıda boğulma vakasına müdahale eden ekiplerimiz, her bir çalışmayı başarıyla sonuçlandırdı. Sezonu acısız, gözyaşı olmadan tamamlamak için gayretimizi bir an olsun eksiltmeyeceğiz."

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları gururlandırdı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bisiklet ve güreş sporcuları ulusal şampiyonlarda başarı elde etti.

2 Ağustos'ta İstanbul Arnavutköy'de düzenlenen 10. Geleneksel Yağlı Güreşler'de mindere çıkan Barış Bayav ve Muhammet Enes Kösemusul, yarıştıkları kategorilerde ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

3 Ağustos'ta Erzurum'da gerçekleştirilen Davut Berber Ulusal Dağ Bisikleti Şampiyonası'nda ise U11 kategorisinde yarışan Büyükşehirli sporcu Murathan Küçükkara birincilik, Burak Akın'ın ise ikincilik kazandı.

Kaynak: AA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Cankurtaran, İtfaiye, sakarya, Güncel, Yaşam, Tatil, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da Cankurtaran Timinden Sıfır Kayıp Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı
1855 yılında Tendürek Dağı’ndan akan lavların yuttuğu köyleri araştırıyorlar 1855 yılında Tendürek Dağı'ndan akan lavların yuttuğu köyleri araştırıyorlar
Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü
Yaşlı çifti hayattan koparan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı çifti hayattan koparan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Galatasaray’ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz’ın yaşını duyanlar inanamıyor Galatasaray'ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz'ın yaşını duyanlar inanamıyor
Okullarda serbest kıyafet uygulaması sona eriyor Okullarda serbest kıyafet uygulaması sona eriyor
Pakistan’daki selde can kaybı 299’a yükseldi Pakistan'daki selde can kaybı 299'a yükseldi
Düzce’de su borusu patladı: 5 metre su fışkırdı Düzce'de su borusu patladı: 5 metre su fışkırdı
Fenerbahçe ile anılan Brahim Diaz doğum gününde imzayı atıyor Fenerbahçe ile anılan Brahim Diaz doğum gününde imzayı atıyor
Göztepeli Romulo rekor bonservisle Türkiye’den ayrılıyor Göztepeli Romulo rekor bonservisle Türkiye'den ayrılıyor
Ön tekerini kaldırarak kullandığı motosikletiyle yaptığı kazada öldü Ön tekerini kaldırarak kullandığı motosikletiyle yaptığı kazada öldü

13:20
Kuralar çekildi İşte Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi
Kuralar çekildi! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi
12:34
Muhtarı isyan ettiren olay Çareyi cami hoparlöründen anons yapmakta buldu
Muhtarı isyan ettiren olay! Çareyi cami hoparlöründen anons yapmakta buldu
12:08
İsrail’de siyasi kriz Ana muhalefet lideri, Netanyahu’yu hedef aldı
İsrail'de siyasi kriz! Ana muhalefet lideri, Netanyahu'yu hedef aldı
11:44
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
11:17
Yetkililer buna ne diyecek Şap hastalığının vurduğu ilimizde vatandaştan olay sözler
Yetkililer buna ne diyecek? Şap hastalığının vurduğu ilimizde vatandaştan olay sözler
18:05
Fenerbahçe’den yeni sezon formalarında taraftarını üzecek karar
Fenerbahçe'den yeni sezon formalarında taraftarını üzecek karar
17:54
Arda Turan ilk maçında hata yapmadı
Arda Turan ilk maçında hata yapmadı
17:49
Engelli bireyler ile görevlilerin su savaşı kamerada
Engelli bireyler ile görevlilerin su savaşı kamerada
17:38
Nelson Semedo: Burası Türkiye’nin en büyük kulübü
Nelson Semedo: Burası Türkiye'nin en büyük kulübü
17:28
Fenerbahçe Beko, Khem Birch ile ’’Yola devam’’ dedi
Fenerbahçe Beko, Khem Birch ile ''Yola devam'' dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2025 13:54:29. #7.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da Cankurtaran Timinden Sıfır Kayıp Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.