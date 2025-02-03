Sakarya'da Çevre Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika
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Sakarya'da Çevre Bilgilendirme Toplantısı

Sakarya\'da Çevre Bilgilendirme Toplantısı

Sakarya'da depozito yönetim sistemleri için bilgilendirme toplantısı yapıldı. Vali Doğan önemli mesajlar verdi.

03.02.2025 14:50
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Sakarya'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından "Depozito Saha Yönetim Sistemleri Bilgilendirme" toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) binasında gerçekleştirilen toplantıya Sakarya Valisi Rahmi Doğan başkanlık yaptı.

Vali Doğan, çevreyi korumaya ve sürdürülebilir geleceğe katkı sağlamaya yönelik önemli bir adımın Sakarya'dan başlamasının gururunu yaşadıklarını belirtti.

Doğan, "Ülkemiz genelinde hayata geçirilecek, ilimizin, ülkemizin ve dünyamızın daha yaşanabilir olmasına olanak sağlayacak devrim niteliğinde uygulamanın ilk kez Sakarya'da uygulanacak olması, bizler için ayrı mutluluk, bir o kadar da sorumluluk kaynağıdır. Şehrimizin birçok projede pilot bölge seçilmesi, bizim için bir tesadüf değil, Sakarya'nın potansiyelinin ve vatandaşlarımızın bilinçli yaklaşımının göstergesidir. Daha önce de pek çok önemli uygulama ve yeniliğin ilk olarak Sakarya'da hayata geçirilmiş olması, bizim bu tür projelere yatkınlığımızı ve başarıyla uygulama kapasitemizi de ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

İsrafı yasaklayan, bireysel ve toplumsal olarak her alanda temizliği ön planda tutan medeniyetin temsilcileri olduklarını vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Milletimizin bu konudaki duyarlılığı ve farkındalığıyla inşallah Sakarya'mızda bu proje, kapsamlı şekilde uygulayacak ve örnek teşkil edecek, sürdürülebilir çevre politikalarına önemli ölçüde yön verecektir. Bu vesileyle Bakanlığımız öncülüğündeki projenin başlangıcından geliştirilmesine kadar emeği geçen ve geçecek tüm kurum ve kuruluşlarımıza, üniversitelerimize, yerel yönetimlerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve özellikle projedeki uygulamaları sahipleneceklerine gönülden inandığım Sakaryalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum."

Toplantıya, Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve rektörler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya'da Çevre Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika

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