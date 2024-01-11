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Sakarya'da 360 bin ton katı atıktan 67 milyon kilovat enerji üretildi - Son Dakika
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Sakarya'da 360 bin ton katı atıktan 67 milyon kilovat enerji üretildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Entegre Katı Atık Yönetimi projesiyle geçen yıl 360 bin ton katı atıktan 67 milyon kilovat enerji üretti. Proje kapsamında ayrıca 90 bin kişinin elektrik ihtiyacına karşılık gelen enerji üretildi ve 8 bin ton geri dönüştürülebilir atık ekonomiye kazandırıldı.

Sakarya\'da 360 bin ton katı atıktan 67 milyon kilovat enerji üretildi
11.01.2024 - 14:39,
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Sakarya'da geçen yıl 360 bin ton katı atıktan 90 bin kişinin elektrik ihtiyacına karşılık gelen 67 milyon kilovat enerjinin üretildiği bildirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin, Entegre Katı Atık Yönetimi (SEKAY) projesiyle çöpten elektrik enerjisi üretmeye devam ettiği belirtildi.

Proje kapsamında 2023'te 360 bin ton katı atığın dönüştürüldüğü aktarılan açıklamada, 67 milyon kilovat elektrik üretimi sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, katı atık aktarma istasyonundan gelen atıklarla 90 bin kişinin elektrik ihtiyacına karşılık gelen enerji üreten SEKAY'ın ayrıca, 8 bin ton kağıt, cam, plastik, metal gibi geri dönüştürülebilir atıkları da tekrar ekonomiye kazandırdığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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Sakarya, Çevre, Belediye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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