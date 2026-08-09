Sakarya'da Denize Giriş Yasaklandı
Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize giriş yasaklandı.
SAKARYA'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişler yasaklandı.
Kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede, denize girmek yasaklandı. Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde vatandaşlar, denize girmemeleri yönünde uyarıldı.
Kaynak: DHA
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