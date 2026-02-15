Sakarya\'da Geri Dönüşüm Defilesi

Sakarya'da lise öğrencileri, atık malzemeleri geri dönüştürerek hazırladıkları kıyafetlerle defile yaptı.

Kentte Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin "köklerden geleceğe" yaklaşımı doğrultusunda "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri düzenleniyor.

Karasu Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi öğrencileri, Yeşil Vatan Takvimi içinde sürdürülebilirlik ayı kapsamında atık malzemeleri kıyafete dönüştürdü, geçmişle bugünün giyim tarzını defilede birleştirdi.

Öğrenciler, ayrıca kaynakların israfını anlatan tiyatro gösterisi de sahneledi.

"Gençler, moda başlığı altında bilinçsiz tüketime yönlendiriliyor"

Okul müdürü Adem Arslan, gazetecilere, çocukların çevreye duyarlı nesiller olarak yetişmesini istediklerini belirterek, "Gençler, moda başlığı altında bilinçsiz tüketime yönlendiriliyor. Hikayesi olan dönüştürebilir malzemeleri kullanarak öğrencilerimize doğaya daha az atık yollanabileceğini öğretiyoruz." dedi.

Proje koordinatör öğretmeni Dilek Ulutürk Özdemir de öğrencilere çevre bilincini kazandırmak, tüketim alışkanlıkları hakkında farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirerek, "Kumaşın Belleği isimli projemizle doğaya aykırı hızlı moda alışkanlığına da dikkat çekmeyi amaçladık." diye konuştu.

Öğrencilerden Rabia Kara da hayal güçlerini sergileyerek kıyafetlerinde eski güneşlik perde, atık kağıtlar, strafor tabakları ve ince telleri kullandıklarını söyledi.

Gizem Çelebi, son sınıf öğrencisi olması sebebiyle çözdüğü test kağıtlarını kullandığını anlattı.

İkrasu Kazan da teyzesinden miras kalan 50 yıllık takımı giydiğini, 1970'lerin eşarp stilini yansıttıklarını belirtti.

Programın sonunda Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Furkan Enşici, öğrencilere başarı belgesi verdi.