Sakarya\'da Güneş Enerjisi Projesi Başlıyor

Sakarya Büyükşehir Otobüs Terminali çatısına kurulan güneş enerjisi sistemi (GES) ile enerji tasarrufu yapılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, projenin hazırlıklarının tamamlandığını ve bu ay içerisinde bağlantıları tamamlanarak üretime başlanacağını belirtti.

Alemdar, 5 bin 780 metrekare alana kurulan sistemin tam kapasiteyle çalıştığında 983 bin kWh elektrik üretimi ve yıllık 4,5 milyon liralık enerji tasarrufu yapacağını kaydetti.

Projenin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ilk çatı GES projesi olduğunu aktaran Alemdar, "Mayıs ayında aktif hale gelerek enerji üretimi başlayacak. İnşallah önümüzdeki süreçte bu alanda yeni projeler üreterek şehrimizi enerji alanında geleceğe taşıyacağız." ifadesini kullandı.