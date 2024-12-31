Sakarya'da Güvenlik Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Sakarya'da Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Sakarya Valisi Doğan, güvenlik güçlerinin başarılarını vurgulayarak suçla mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.

31.12.2024 14:46
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Sakarya Valisi Rahmi Doğan başkanlığında güvenlik ve asayiş bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Doğan, ay içerisinde başarılı çalışmalar gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik ederek, Türkiye'nin ve kentin huzuru için suç ve suçlularla mücadeleyi sonuna kadar sürdürmeye kararlı olduklarını, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince ay içerisinde 956 kişiye adli işlem yapıldığını bildirdi.

Aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, dolu ve boş makaron (filtreli sigara kağıdı), kaçak alkol, tütün ve ürünleri, ruhsatsız tüfek ve tabanca, 2 çalıntı otomobil, 6 motosiklet ve 2 bisiklet ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 63 bin 645 lira ele geçirildiğini anlatan Doğan, DEAŞ, PKK/KCK, FETÖ ve terörizmin finansmanına yönelik çalışmalarda 28 şüphelinin yakalandığını, göçmen kaçakçılığı kapsamında 8 organizatöre ve 295 yabancı uyruklu kişiye adli ve idari işlem yapıldığını aktardı.

Doğan, kumar oynatan 5 kişiye adli, oynayan 4 kişiye idari işlem yapıldığını belirterek, 2 iş yerinin 10 gün süreyle faaliyetten men edildiğini, fuhuş yapıldığı tespit edilen 1 adresin mühürlendiğini, buna yönelik 2 şüpheliye adli işlem uygulandığını ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 195 kişinin de yakalandığını ifade etti.

Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince 586 kişinin sorgusunun yapıldığına değinen Doğan, 69 deniz aracının kontrol edildiğini, 1100 metre yasa dışı balıkçı ağına el konulduğunu, 330 bin lira idari para cezası uygulandığını, 13 balıkçı gemisindeki 154 bin 324 litre yakıta ulusal marka denetimi yapıldığını ve 10 kişiye idari işlem uygulandığını kaydetti.

Doğan, 191 bin 112 araç ve sürücünün denetlendiğini, 22 bin 366 araca yasal işlem yapıldığını, 1497 aracın trafikten men edildiğini, abartı egzozdan 114, yüksek sesle müzik dinlemeden 214, hatalı parktan 4 bin 328 araca cezai işlem uygulandığını, 265 aracın otoparka çekildiğini ve trafik denetimlerinde toplamda 47 milyon 375 bin 717 lira idari para cezası uygulandığını aktardı.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında 145 noktada, 495 ekip ve 2 bin 530 emniyet personelinin, 112 noktada 365 ekip ve 1157 jandarma personelinin görev yapacağı bilgisini veren Doğan, Suriyelilerin ülkelerine dönüş sürecinin devam ettiğini, bu kapsamda 46 geri dönüş, 132 de yol izin belgesi almak için toplamda 178 kişinin başvurduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

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