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Sakarya'da yapılan denetimlerde 897 araç ve 242 sürücü trafikten men edildi - Son Dakika
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Sakarya'da yapılan denetimlerde 897 araç ve 242 sürücü trafikten men edildi

Sakarya'da İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri tarafından yapılan denetimlerde son bir ayda 897 araç ve 242 sürücü trafikten men edildi. Denetimler sonucunda uyuşturucu ve alkollü araç kullanımı tespit edilen sürücülerin belgelerine el konulurken, hız ihlali, muayenesiz araç kullanma, emniyet kemeri takmama, kırmızı ışık ihlali, cep telefonu kullanma ve diğer ihlallerden toplamda 621 sürücüye idari para cezası kesildi. Bu dönemde jandarma sorumluluk sahasında 79 trafik kazası meydana geldi ve 11 kişi hayatını kaybetti, 128 kişi yaralandı. Kazaların sürücü kusurlarından kaynaklandığı belirlendi. Jandarma ekipleri, trafik güvenliği ve vatandaşların can ve mal emniyeti için kurallara uymalarını istedi.

Sakarya\'da yapılan denetimlerde 897 araç ve 242 sürücü trafikten men edildi
04.01.2024 - 11:09,
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Sakarya'da jandarma ekiplerince son bir ayda yapılan denetimlerde 897 araç ve 242 sürücü trafikten men edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, trafik güvenliğini sağlamak için 5 bin 414 kilometrelik yol ağı üzerinde kesintisiz kontrollerine devam ediyor.

Bu kapsamda geçen yıl aralık ayında toplamda 123 bin 787 aracın kontrolü yapıldı. Denetimler sonucunda 897 araç ile 242 sürücü trafikten men edildi.

Uyuşturucu ve alkollü şekilde araç kullandığı tespit edilen 61 sürücünün belgelerine geçici süreyle el konulurken, hız ihlali yapan 1286, muayenesiz araç kullanan 718, emniyet kemeri takmayan 257, kırmızı ışık ihlali yapan 189, seyir halinde cep telefonu kullanan 62 ve diğer ihlallerden 621 sürücüye idari para cezası kesildi.

Söz konusu dönemde trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle jandarma sorumluluk sahasında 42 maddi hasarlı, 35 yaralamalı ve 2 ölümlü olmak üzere toplam 79 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 11 kişi yaşamını yitirdi, 128 kişi de yaralandı.

Kazaların, sisli havalarda aşırı hızla seyretme, yakın mesafeden araç takip etme ve alkollü şekilde araç kullanmadan kaynaklı sürücü kusurlarından

dolayı yaşandığı belirlendi.

Trafik güvenliği ve vatandaşların can ve mal emniyeti için tüm tedbirleri artırarak sürdüren jandarma ekipleri, sürücülerden kurallara uymalarını istedi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Sakarya'da yapılan denetimlerde 897 araç ve 242 sürücü trafikten men edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da yapılan denetimlerde 897 araç ve 242 sürücü trafikten men edildi - Son Dakika
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