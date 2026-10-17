Sakarya\'da kanserde erken teşhisin önemi ve KETEM taramaları vurgulandı

Sakarya'da Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Lösemi ve Kanser Hastaları Sağlık Eğitim Derneğince (KANSERDER) kanserde erken teşhisin önemi anlatıldı.

Ormanpark'ta düzenlenen etkinlikte, kanserle mücadelede erken tanının önemi, ücretsiz tarama hizmetleri ve hukuksal haklar ele alındı.

Programda konuşan KANSERDER Başkanı Nihal Akar, özellikle meme kanserinde erken teşhisin tedavi sürecine önemli katkı sağladığını belirterek, vatandaşların tarama hizmetleri konusunda bilinçlenmesinin ve sağlık kontrollerini ihmal etmemesinin önemine değindi.

Kanser hastalığını ailesinde de deneyimlediğini aktaran Akar, erken teşhis sayesinde hastalığın ilerlemeden tespit edilebildiğini ve tedavi sürecinin daha kolay geçebildiğini ifade etti.

Akar, devlet tarafından ücretsiz sunulan KETEM hizmetlerinin önemine değinerek, şüpheli bulgular tespit edilmesi durumunda kişilerin ileri tetkik ve tedavi için ilgili uzmanlara yönlendirildiğini anlattı.

Dernek olarak toplumda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Akar, kanser tedavisi gören kişilerle hastalığı atlatanları bir araya getirerek hastalara moral ve destek sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Adapazarı İlçe Sağlık Merkezi KETEM'de görevli Doktor Gülru Gülcan, kanser taramaları ve erken teşhis süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Avukat Bahu Kılıç Güneş ise sağlık hizmetlerinden yararlanan bireylerin hukuki hakları konusunda katılımcılara bilgi verdi.