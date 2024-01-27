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Sakarya'da Kar Tadını Yetişkinler Çıkardı - Son Dakika
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Sakarya'da Kar Tadını Yetişkinler Çıkardı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan Dikmen Yaylası'nda kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı. Yetişkinler, kartopu savaşı yaparak eğlendi. Kar yağışıyla birlikte çocukluğuna döndüğünü belirten bir vatandaş, karın bereket ve eğlence olduğunu söyledi.

27.01.2024 - 12:42,
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Sakarya'nın o mahallesinde kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı

Karın tadını bu kez çocuklar değil, yetişkinler çıkardı

Kartopu savaşı yaparak gönüllerince eğlendiler

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası'nda kar kalınlığı yer yer 45 santimetreye ulaştı. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı bölgede karın tadını bu kez çocuklar değil, yetişkinler kartopu savaşı yaparak çıkardı.

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı zaman zaman etkisini sürdürüyor. Hendek ilçesinin 900 metre rakımlı Dikmen Mahallesi ile bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası'nda yağış devam ediyor. Beyaza bürünen bölgede kartpostallık görüntüler de ortaya çıkıyor. Mahalle merkezinde 25 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, yaylada ise yer yer 45 santimetreye kadar ulaştı. Beyaz örtü ile kaplı bölgenin tadını bu kez ise çocukların yerine kartopu savaşı yaparak gönüllerince eğlenen yetişkinler çıkardı.

"Kar beni çocukluğuma geri döndürüyor"

Kar yağışı ile birlikte çocukluğuna döndüğünü belirten Leyla Kazın, "Burası benim köyüm ve ben buraya kar yağışını görmeye geldim, İstanbul'da kar göremiyoruz zaten görsek bile hemen eriyor. Geldim kar, doğayı gördüm. Kar bir bereket, eğlence yani beni çocukluğuma geri döndürüyor" dedi.

"Eskiden kar kalınlığı 2 metreye kadar ulaşırdı"

Kerem isimli vatandaş ise, "İklim değişikliğinden dolayı eskisi kadar kar yağmıyor bölgemize. Kış, yaza dönmeye başladı. Eskiden 2 metre kadar kar yağardı. Kar hem temizlik, hem de eğlence ve neşe bizim için" diye konuştu.

Sakarya\'da Kar Tadını Yetişkinler Çıkardı
Kaynak: İHA
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