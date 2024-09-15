Sakarya'da Makarna Fabrikasında Patlama: 12 Yaralı - Son Dakika
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Sakarya'da Makarna Fabrikasında Patlama: 12 Yaralı

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Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 12 kişinin yaralandığı bildirildi. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

15.09.2024 15:49  Güncelleme: 17:44
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(ANKARA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir makarna fabrikasında patlama meydana geldi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar,  "Bizim kayıtlarımızda içeriden çıkardığımız, ambulansla sevk ettiğimiz 12 yaralımız var. Bir an önce yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Kontrol altına aldığımız yerlerden içeriye girip içerideki kardeşlerimizi de çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir makarna fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle öğle saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bizim bildiğimiz, içeriden ambulanslarla taşıdığımız 12 yaralımız var. Dışarıdan patlamayla birlikte ayakta tedavideki yaralılarla belki bu sayı 20 ama bizim kayıtlarımızda içeriden çıkardığımız ambulansla sevk ettiğimiz 12 yaralımız var. Şu anda arkadaşlarımız devam ediyor. Bunların içerisinde yangından etkilenen, patlamanın sonucunda yaralanmış olanlar var, bunları da hastanelerimize sevk ediyoruz.

Şu ana kadar görmüş olduğumuz yanmalar var, bunlarla ilgili ilk tespitlerimize göre de çok ciddi bir şey yok. Hastanelerimize gittiğimizde daha net bilgi alacağız. İlk gördüğümüzde bütün tespitleri yapamıyoruz."

"Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz"

Patlamanın fabrikanın çatısında meydana geldiğini bildiren Yusuf Alemdar, şunları kaydetti:

"Güçlü bir patlama olduğu için patlamayla birlikte yangın başlamış ve yangın da etrafa onun için zarar vermeye başladı. İçeriye girmemizi engelleyen yangın. Bir an önce yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Kontrol altına aldığımız yerlerden içeriye girip içerideki kardeşlerimizi de çıkarmaya çalışıyoruz. İtfaiye ekiplerimiz sağlık ekiplerimiz, AFAD ekiplerimizin tamamı burada. Emniyetimiz, Jandarmamız, Belediye personelimizin tamamı burada, çalışıyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sakarya'da Makarna Fabrikasında Patlama: 12 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da Makarna Fabrikasında Patlama: 12 Yaralı - Son Dakika
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