Sakarya'da Mayıs Ayı Güvenlik Faaliyetleri - Son Dakika
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Sakarya'da Mayıs Ayı Güvenlik Faaliyetleri

03.06.2025 13:58
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Sakarya'da mayıs ayında 3 bin 98 şüpheli yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu ve kaçak malzeme ele geçirildi.

Sakarya'da mayıs ayı asayiş ve güvenlik faaliyetleri paylaşıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığınca mayıs ayında gerçekleştirilen operasyonlar ve uygulamalarda, 3 bin 98 şüpheli yakalanarak haklarında işlem yapıldı.

Uyuşturucu madde ticareti yapan 24 şüpheli tutuklanırken, zanlıların adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 29 kilo 619 gram sentetik uyuşturucu, 2 bin 184 uyuşturucu hap, 1 kilo 713 gram esrar, 639 kök kenevir bitkisi, 47 gram kenevir tohumu, 4 bin 198 kök haşhaş bitkisi, 105 gram kokain, 47 gram afyon sakızı, 41 uyuşturucu kullanma aparatı, 11 hassas terazi, 1 iklimlendirme sistemi, 15 kilogram zirai gübre, 4 milyon 220 bin 310 makaron (filtreli sigara kağıdı), 1 kilo 440 gram açık tütün, 445 bin 438 sigara yapım malzemesi, 22 cep telefonu aksesuarı, 19 kaçak kazıda kullanılan araç gereç, 11 cinsel içerikli ürün, 2 sigara yapımında kullanılan makine, 280 paket gümrük kaçağı sigara, 30 elektronik sigara, 30 elektronik sigara likidi, 4 makaron makinesi, 3 hava pompası, kopya düzeneği, sahte kimlik belgesi, 23 sahte sürücü belgesi, 3 pasaport, 2 jeneratör, 5 dedektör, 24 muhtelif kazı malzemesi, 10 el yapımı patlayıcı, 5 kilo 500 gram patlayıcı olduğu değerlendirilen toz madde, mini ekskavatör, tarihi eser niteliğinde kama ve tabanca, yeraltı görüntüleme cihazı, 7 kaçak cep telefonu, 50 sahte parfüm, 2 sahte plaka, 37 basıma hazır ehliyet kartı, 47 pasaport fotokopisi, 2 vergi levhası, muhtelif teknolojik aletler, bir miktar suçtan elde edildiği değerlendirilen para, CITES (nesli tehlike altında türlerin ticaretine ilişkin sözleşme kapsamında) 100 kuş türü, bunlara ait 130 yumurta ve 2 kuluçka makinası, 203 ruhsatsız tabanca, 32 kurusıkı tabanca, 31 ruhsatsız tüfek, 9 kalaşnikof tüfek, değişik çap ve markalarda mühimmat, çalıntı 3 otomobil, traktör, 8 motosiklet ve 4 bisiklet ele geçirildi.

Terör örgütleri DEAŞ, PKK/KCK, FETÖ ve terörizmin finansmanına yönelik çalışmalarda 39 şüpheli yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı kapsamında 5 organizatöre, 317 yabancı uyruklu şahsa idari ve adli işlem yapıldı, fuhuş yapıldığı tespit edilen ikamet ve iş yeri mühürlendi, 4 kişiye adli, 2 kişiye de idari işlem uygulandı.

Çeşitli suçlardan aranan 1320 şüpheli yakalandı, bunlardan 423'ünü değişen miktarlarda hapis cezası almış hükümlüler oluşturdu.

Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda 489 şahsa UYAP sorgulaması, 86 yabancı uyruklu şahsa İnterpol sorgulaması yapıldı.

Çalışmalarda, 133 deniz aracı kontrol edildi, 19 balıkçı gemisinde bulunan 46 bin 710 litre yakıta Ulusal Marker ve ÖTV'siz yakıt denetimi yapıldı. Yasa dışı faaliyetler icra eden 20 şahsa yasal işlem ve toplam 382 bin 832 lira idari para cezası uygulandı. Yasa dışı su ürünleri avcılığı faaliyetinde kullanılan 4 bin balıkçı ağına el konuldu.

Trafik denetimleri kapsamında ise 118 milyon 447 bin 556 lira trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlendi, 236 bin 92 araç ve sürücü denetlendi.

Kural ihlali yapan ve eksikliği bulunan 42 bin 762 araca yasal işlem yapıldı, 2 bin 68 araç trafikten men edildi, 648 sürücü belgesi alkol, uyuşturucu, drift, ceza puanı aşımı gibi nedenlerle geri alındı, 251 araca abartı egzozdan, 418 araca ise yüksek sesle müzik dinlemeden, 2 bin 565 araca hatalı parktan cezai işlem uygulandı, 234 araç da otoparka çekildi.

Öte yandan kentte, Kurban Bayramı süresince emniyet ve jandarma olarak 649 ekip, 3 bin 570 personel görevlendirildi.

Kaynak: AA

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