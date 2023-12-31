 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sakarya'da Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı düzenlendi

Sakarya'da Mekke'nin fethinin 1393'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen 'Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı'nda Kur'an-ı Kerim tilaveti, İstiklal Marşı okunması ve konuşmaların yanı sıra sinevizyon ve tiyatro gösterimi de yapıldı. Programa siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Sakarya\'da Mekke\'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı düzenlendi
31.12.2023 - 21:47,  Güncelleme: 21:49
Abone Ol

Sakarya'da Mekke'nin fethinin 1393'üncü yılı dolayısıyla "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı" düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfınca Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından AGD Sakarya Şube Başkanı Celal Aydın, bu yıl programı Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi olarak icra ettiklerini söyledi.

Aydın, Kudüs'ün kendini hatırlattığı belirterek, "Dünyanın gözünün önünde işlenen bu insanlık suçunun ardında 'Ben buradayım.' dedi. Hem de öyle bir dedi ki sadece Müslümanları değil gayrimüslimleri de ayağa kaldırdı. Geçmişte olduğu gibi Kudüs bizim olacak biiznillah. Biz bunu Kudüs'ün fethinde gördük. Biz bunu Mekke'nin fethinde gördük. Muhammed'in evlatları nereden çekildiyse mutlak ve muhakkak oraya geri dönmüştür." diye konuştu.

Kudüs mücadelesinin 1400 yıldır devam ettiğini aktaran Aydın, şöyle konuştu:

"Unutmayın bir düşüncenin fikri kanıtlarını ne kadar geriye götürürseniz düşünceniz o kadar kuvvetli olur. Bugün bize tarihimizi unutturmaya çalışıyorlar. Bugün Kudüs deyince Mekke deyince İsfahan, Suriye, Türkistan deyince en geniş ifadeyle bilad-ı İslam deyince ümmetin hafızasına atıfta bulunuyoruz. Başta Kudüs ve Mekke olmak üzere bu topraklar coğrafi kara parçaları değildir. Bu topraklar imanın izhar ve ilanıdır. Bilad-ı İslam bir yaşam biçimidir. Gazze bir duruştur, bir çizgidir. Gazze bizim için bir pazardır. Ahiret provamızı yaptığımız bir pazar."

Etkinlikte, sinevizyon ve tiyatro gösterimi gerçekleştirildi, şiir okundu.

Programa siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sakarya, Aydın, Mekke, Kudüs, Kültür, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı düzenlendi - Son Dakika


20:53
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41
Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
18:59
İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:43
Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız
18:09
Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27
Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47
Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
15:54
Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu

Son Dakika
20:53 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41 Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
18:59 İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:43 Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız
18:09 Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27 Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47 Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
15:54 Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33 İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:12 Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 22:11:34. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement