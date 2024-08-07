Sakarya\'da Motosikletlere Özel Park Alanları Yapılıyor

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Sakarya Büyükşehir Belediyesince motosikletlere özel park alanları yapılması için çalışma başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehir trafiğinin rahatlatılması ve ulaşımda güvenliğin, konforun artırılması için her gün yeni uygulamalar üretiliyor.

Şehirde motosiklet kullanımının artması nedeniyle oluşan park sorununun ortadan kaldırılması için çalışma başlatan ekipler, özel park alanları hazırlıyor.

Dubalarla kapatılan bu alanlara otomobiller park edemeyecek ve Sakarya'da yaşayan motosiklet kullanıcıları artık sokaklarda çok daha rahat park yapabilecek.

Bu kapsamda ilk park alanı Adapazarı Atatürk Bulvarı'nın devamındaki Kavaklar Caddesi'nde oluşturuldu.

Kudüs, Soğanpazarı, Saraybosna ve Çark caddeleri ile Gar Meydanı, Aziz Duran Parkı Öğretmenevi önü, Atatürk Bulvarı, Bankalar Caddesi Orhan Cami bölgelerine de yeni park alanları yapılacak.