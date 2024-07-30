Sakarya'da orman yangını kontrol altına alındı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Dokurcun Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, arazöz, iş makinesi ve personel sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, ekiplerin uzun uğraşları sonucu geniş alana yayılmadan söndürüldü.

Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi ile vatandaşlar da çalışmalara destek verdi.

Yangında 10 hektarlık alan zarar gördü.