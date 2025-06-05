Sakarya'nın Arfiiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Hacıköy Mahallesi'nde gece saatlerinde K.U. (24) ve M.S. (26) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.S, K.U'ya ateş etti.
Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan K.U, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekiplerinin, şüpheli M.S'yi yakalama çalışması sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Sakarya'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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