Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 2 zanlı İstanbul'da gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Ocak'ta Tepekum Mahallesi'nde U.A'nın (45) silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin çalışma yürüttü.
Araştırmalar sonucu düzenlenen operasyonda şüpheliler K.E. (43) ve M.M.T. (37) İstanbul'da yakalandı.
Zanlıların ikametlerindeki aramalarda tabanca, 3 şarjör, 27 fişek ve silahı uzun namluluya dönüştürme aparatı ele geçirildi.
Sakarya'ya getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Sakarya'da Silahlı Saldırı: 2 Zanlı İstanbul'da Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?