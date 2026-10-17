Sakarya'da Sokaklar Güvende operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı, 2 bin 310 hap bulundu - Son Dakika
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Sakarya'da Sokaklar Güvende operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı, 2 bin 310 hap bulundu

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Sakarya\'da Sokaklar Güvende operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı, 2 bin 310 hap bulundu
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Sakarya'da düzenlenen Sokaklar Güvende operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerin kaldığı 2 adreste ve bir araçta yapılan aramada 2 bin 310 uyuşturucu hap, 83,92 gram sentetik uyuşturucu, silah ve 10 bin lira ele geçirildi.

Sakarya'da düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

K.E. (23), Ö.F.K. (22) ve E.K'nin (18) İstanbul'dan uyuşturucu madde getirerek kentte sattıklarını tespit eden ekipler, Erenler ve Serdivan ilçelerinde düzenledikleri operasyonda 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin kaldığı 2 adreste ve bir araçta yapılan aramada, 2 bin 310 uyuşturucu hap, 83,92 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram esrar, 1 çelik yelek, 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 13 fişek, 4 kartuş, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira ile uyuşturucu paketlemede kullanıldığı değerlendirilen poşetler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
Güvenlik3. SayfaSakaryaGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da Sokaklar Güvende operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı, 2 bin 310 hap bulundu - Son Dakika
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