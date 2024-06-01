Sakarya'da Halk Sağlığını Tehlikeye Düşürmeyecek Koku Tespit Edildi - Son Dakika
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Sakarya'da Halk Sağlığını Tehlikeye Düşürmeyecek Koku Tespit Edildi

Sakarya\'da Halk Sağlığını Tehlikeye Düşürmeyecek Koku Tespit Edildi

Sakarya Valiliği, Erenler bölgesinde oluşan koku sonucunda vatandaşların şikayetçi olduğunu duyurdu. AFAD ekipleri tarafından yapılan ilk belirlemelere göre, halk sağlığını tehlikeye düşürmeyecek bir koku tespit edildi. Valilik koordinasyonunda oluşturulan ekip, kokunun kaynağını araştırmaya başladı ve bulgular kamuoyuyla paylaşılacak.

01.06.2024 03:13
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Sakarya Valiliği, kentin bazı yerlerinde halk sağlığını tehlikeye düşürmeyecek koku tespit edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Erenler bölgesinde oluşan koku neticesinde vatandaşların 112 Acil Çağrı birimine şikayette bulunduğu aktarıldı.

AFAD ekiplerince yapılan ilk belirlemelere göre halk sağlığını tehlikeye düşürmeyecek bir koku tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Valiliğimiz koordinesinde Çevre Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Erenler Belediyesi ve AFAD'dan 25 kişilik ekip oluşturulmuş ve kokunun kaynağı ivedilikle araştırılmaya başlanmıştır. Gerekli detaylı bilgi, koku kaynağı tespit edildiğinde kamuoyuyla tekrardan paylaşılacaktır."

Kaynak: AA

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