Sakarya\'da Tır Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, D-650 kara yolunda Karasu yönüne giden Yaşar K. (68) idaresindeki 41 B 3939 plakalı tır, gece saatlerinde kontrolden çıkarak bariyerlerin üzerine devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi.
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