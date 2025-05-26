Sakarya\'da Trafik Eğitimi

Sakarya'da vatandaşlar ve öğrenciler, Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda uygulamalı olarak trafik kurallarını öğrendi.

Demokrasi Meydanı'na konuşlandırılan Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda 2 gün boyunca, çocuklara trafik işaretleri, yaya geçidi kullanımı, güvenli oyun alanları ve bisiklet kullanımında dikkat edilmesi gereken kurallar uygulamalı anlattı.

Eğitimler sırasında çocuklara trafik kurallarına uymanın önemi, eğlenceli ve interaktif yöntemlerle aktarıldı.

Ayrıca, trafik kazalarında ölüm ve ağır yaralanmaların başlıca nedenlerinden biri olan emniyet kemeri kullanımına dikkati çekmek amacıyla simülasyon aracıyla eğitim verilen vatandaşlar, olası trafik kazalarında emniyet kemeri kullanımının önemini deneyimledi.